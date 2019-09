GdS - Inter, Zhang carica la squadra in vista del prossimo match

Steven Zhang supporta la squadra. Il patron nerazzurro si è fermato ad Appiano Gentile per motivare i giocatori prima della trasferta di Cagliari, come riferito dalla Rosea:



"Ha parlato un po’ inglese e un po’ italiano, ricordando quali sono i valori dell’Inter e il senso di appartenenza che i giocatori devono avere per questo club. Per il giovane Steven inizia la prima vera stagione intera da presidente e il suo obiettivo viaggia di pari passo con le sue ambizioni.



Alla cena di Natale aveva detto che era arrivato il momento di tornare a parlare di successi. Ora bisogna alzare l’asticella: l’arrivo di Conte e il mercato invitano a puntare a vincere”.