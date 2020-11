GdS - Inter, Vidal ha tradito Conte: pronta maxi multa per il cileno

Una vera e propria disfatta quella dell'Inter, che ieri sera contro il Real Madrid non è praticamente mai scesa in campo, permettendo alla squadra spagnola di portare a casa una facile vittoria. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea inoltre il gesto scellerato di Arturo Vidal:

Il guerriero cileno avrebbe tradito Conte - si legge sulla rosea - procurandosi un'espulsione grottesca in un momento della gara in cui tutto era ancora possibile. E' vero, il rigore a favore dell'Inter poteva starci, ma perdere la testa in quel modo ha solo contribuito ad affossare le speranze di raddrizzare la partita.

Secondo il quotidiano milanese, il giocatore nerazzurro verrà pesantemente multato per il suo gesto: inammissibile infatti che un giocatore perda la testa in un momento così delicato e decisivo della stagione.