GdS - Inter, una squadra vuole Facundo Colidio: i dettagli

Facundo Colidio sembrerebbe essere finito nel mirino del Kilmarock, Questa l'indiscrezione lanciata oggi dalla "Gazzetta dello Sport", che afferma l'interesse del baby bomber nerazzurro da parte del club scozzese.



I nerazzurri cercano di fare cassa attraverso i vari profilo del vivaio, e Colidio fa parte di questi assieme a Vanheusden, Emmers e Merola.



"Nelle ultime ore si segnala l’interessamento del Kilmarnock di Angelo Alessio per l’argentino Facundo Colidio. L’ex-Boca fu pagato 9 milioni, quindi non contribuirà ad arrivare ai 40 milioni di plusvalenze, ma un anno di esperienza nella Premier scozzese può aiutare la crescita di un ragazzo in cui l’Inter continua a credere", questo quanto affermato dalla rosea, che sottolinea la volontà della dirigenza targata Suning di voler lasciar andare il centravanti cresciuto a Interello.