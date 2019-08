GdS - Inter, una big non molla l'attaccante. I dettagli

Icardi-Juve: il pressing continua. Secondo la Rosea i bianconeri non mollano per l'attaccante argentino, ma l'Inter ha in mente solo un piano per lasciarlo andare. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



“Paratici ha deciso di cambiare strategia. Così ha messo in vendita altri giocatori con il duplice intento di raccogliere le risorse per finanziare l’assalto a Maurito e sfoltire una rosa dai numeri eccedenti.



La calma apparente di ieri non tragga in inganno. L’Inter prepara la maglia numero 7 per Icardi ed è un segnale di relax, ma l’attesa sortita della Juve che effetti produrrà? Quanti soldi offrirà per Maurito? Marotta aspetta al varco Paratici, avendo in testa solo Dybala. Le scintille sono assicurate".