GdS - Inter, un rivale strizza l'occhio all'arrivo di Icardi. La situazione

Mauro Icardi potrebbe finire alla Juventus: questa la notizia lanciata dalla Rosea, che sottolinea come l'attaccante argentino sia anche sponsorizzato da CR7. Il portoghese gradirebbe moltissimo una punta di livello in grado di scardinare le difese, con il suo voto che va al numero nove nerazzurro.



Lukaku andrebbe bene, ma l'ex Real strizza l'occhio a Icardi come obiettivo primario. Ecco quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport":





“CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma non è una preferenza in esclusiva. Ad esempio chi frequenta la Continassa giura che nelle scorse settimane il fuoriclasse di Funchal ha confessato ai vertici bianconeri il suo gradimento per Maurito. Il penta Pallone d’Oro invoca una boa che in area di rigore gli apra spazi vitali e a suo giudizio l’ex capitano interista ha i requisiti giusti per adempiere a questo compito".