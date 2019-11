(GDS) Inter, un giocatore di punta arrivato in estate ora rischia il posto

La Gazzetta dello Sport nell'edizione di questa mattina ha fatto il punto sulla situazione di un giocatore arrivato quest'estate e che idealmente avrebbe dovuto rappresentare uno dei perni della squadra.

Si tratta di Diego Godin, che sta stentando nell'adattamento allo schieramento a tre di Antonio Conte.

"Io vado avanti per la mia strada», disse Conte proprio a proposito del difensore solo qualche settimana fa. Da Simeone a Conte, il salto è stato fin qui troppo alto. E l’Inter non è riuscita fin a ripetere l’operazione De Vrij, anche lui arrivato a parametro zero. L’olandese è un punto di riferimento. Godin no."

E a questo punto, la domanda che si pone il quotidiano è: cosa accadrà una volta che rientrerà D'Ambrosio? Il giocatore italiano sembra offrire maggiori garanzie in quel ruolo, ragione per la quale Conte potrebbe decidere di affidarsi a lui piuttosto che a Godin nelle prossime gare.