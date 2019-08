GdS - Inter, un ex Juve la chiave per arrivare al giocatore. I dettagli

L'Inter continua a lavorare su Alexis Sanchez: il cileno sembrerebbe aver trovato l'accordo con i nerazzurri, ma ancora manca il via libera dello United. La chiave potrebbe essere Llorente, come afferma la Rosea. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo:



“Sanchez è ormai a un passo dal vestire il nerazzurro ma affinché tutto si risolva bisognerà pazientare ancora un po’, ossia il tempo necessario al Manchester United di trovare eventualmente un profilo interessante che possa prendere il posto si Sanchez nella rosa dei Red Devils. E qui sta l’intoppo: il mercato inglese – ovviamente in entrata – è chiuso da un pezzo e il Manchester dovrebbe andare a pescare l’erede di Alexis tra gli svincolati.



Sturridge poteva essere una soluzione, ma ieri è stato ufficializzato dal Trabzonspor. Così i vertici dello United hanno contattato Fernando Llorente, proponendogli un accordo biennale”.