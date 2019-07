GdS - Inter, un esterno k.o., a rischio per lui i prossimi test

Si ferma Matteo Politano: questa la notizia lanciata stamattina dalla "Gazzetta dello Sport", che sottolinea come la presenza dell'ex Sassuolo in Asia sia fortemente a rischio. Ecco quanto affermato dalla rosea:





"L’ex Sassuolo si è sottoposto ad esami strumentali all’Humanitas di Milano, dove è emerso un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Poi dopo pranzo il rientro nel ritiro di Lugano. Politano sarà dunque indisponibile per la prima uscita stagionale di domenica contro il Lugano (ore 17,30). Martedì volerà con il resto della squadra in Cina, dove salterà i primi due test contro Manchester United e Juve, mentre si cercherà di riaverlo a disposizione per l’ultima gara contro il Psg".