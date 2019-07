GdS - Inter, un centrocampista in uscita. La situazione

Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport l'Inter sarebbe pronta ad ascoltare qualsiasi offerta per Radja Nainggolan. Il giocatore è stato tagliato fuori dal progetto Conte ed una sua cessione sembrerebbe all'orizzonte, con Roma e Cagliari pronti ad investire su un'ipotetica rinascita del Ninja.



Nainggolan è finito sul taccuino dei sardi, e il club di Giulini starebbe pensando al numero quattordici nerazzurro per rinforzare la mediana.



Cagliari pista concreta, come si legge dalle colonne della rosea: "Nainggolan darebbe priorità per motivi logistici alla Roma e ai sardi, e visto che la Roma non può tornare la soluzione Cagliari va tenuta in considerazione. A patto che il giocatore rinunci a parte dell'ingaggio".



I rossoblu alla finestra, anche se l'affare richiederebbe uno sforzo economico.