GdS - Inter, tramonta la pista che porta a un attaccante

Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" l'Inter sembrerebbe aver ormai mollato la presa nella trattativa per Romelu Lukaku.



L'attaccante ormai non sarebbe più un obiettivo primario dei nerazzurri, con questi ultimi che virano su un nuovo bomber in questa finestra di mercato: Edin Dzeko.



Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo: "I margini di manovra sono strettissimi, anche a livello temporale. L'Inter potrebbe pensare a una seconda offerta di 83 milioni solo se riuscisse a vendere Icardi o Perisic. (...) Non è accaduto nulla se non lo stop dell'Inter. Che quindi vuole portare a casa Edin Dzeko".



Lukaku-Inter: pista congelata.