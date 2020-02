(GdS) Inter, torna Handanovic. Ancora out due pedine a centrocampo

Dopo la vittoria di ieri nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets i nerazzurri si preparano al prossimo match di campionato che li vedrà impegnati contro la Juventus. L'Inter spera di rimanere attaccata alla vetta e di continuare a cullare il sogno scudetto assieme alla Lazio. Conte ha appena ottenuto il semaforo verde su una pedina molto importante: Handanovic torna in porta.



Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport lo staff medico avrebbe dato il via libera per la presenza dello sloveno dal primo minuto contro il club allenato da Sarri. L'estremo difensore tornerebbe oggi ad allenarsi in gruppo in vista della super sfida di Torino all'Allianz Stadium. Conteranno sicuramente le sensazioni e l'aspetto psicologico del portiere, con quest'ultimo che è stato per molto tempo lontano dal rettangolo verde. L'Inter cercherà di recuperarlo e di prepararlo al top della condizione.



A centrocampo, sempre stando alle indiscrezioni riportate dalla rosea, ancora ko Gagliardini e Sensi. Conte dovrà fare a meno dei due centrocampisti per la spedizione piemontese. Il match con la Juve si giocherà a porte chiuse, dopo che ieri sera è arrivata la decisione della Regione Piemonte che ha confermato il provvedimento adottato dal Governo. Fattore non da poco, con entrambi i club che quindi non avranno i loro sostenitori sugli spalti. Intanto il club targato Suning cerca di arrivare nel migliore dei modi al grande appuntamento: due le indisponibilità, mentre sarebbero arrivate buone notizie su Handanovic.