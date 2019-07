GdS - Inter, sul mercato si vira su un nuovo attaccante

L'Inter continua a lavorare sul fronte offensivo per regalare a Conte l'attaccante tanto desiderato. Secondo la rosea sembrerebbe essersi arenata la pista Lukaku, con un nuovo nome che avanza sul taccuino di Suning. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:





"Tutti gli indizi portano a Rafael Leao, portoghese del Lille sul quale hanno messo gli occhi un po' tutti in Europa. (...) Ieri Conte ancor di più ha capito come Lukaku potrebbe restare un desiderio, a meno di uno di quei colpi di scena che solo il mercato sa regalare. L'affare sarebbe ormai considerato morto e sepolto".



Lukaku perde quota, avanza il giovane Leao dopo il summit con Zhang.