(GdS) Inter, squadra preoccupata: slittano ancora gli allenamenti

Inversione a U quella dell'Inter sugli allenamenti: il club targato Suning ha deciso di non correre rischi, dopo che alcuni calciatori hanno manifestato la volontà di fermarsi per evitare il contagio. L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio anche il calcio, e adesso l'incertezza regna anche ad Appiano Gentile. Una cosa è certa: non si riprenderà se prima tutti i giocatori non sono stati sottoposti al tampone. Nel frattempo lo stato di preoccupazione resta altissimo, con il centro sportivo ancora una volta chiuso.



Il presidente Zhang, ovviamente, non vuole correre rischi e attende che tutti i suoi tesserati siano sottoposti ad altri accertamenti. I membri dello staff e i calciatori hanno già manifestato ansia e incertezza in merito alla continuazione delle sedute condotte da Conte, probabile quindi la ripresa tra venerdi e sabato. Bisognerà aspettare 48 ore per la decisione.



L'Inter si ferma ancora, finché i calciatori non potranno riprendere la preparazione in assoluta sicurezza. Continua però lo stato "controllato" di ogni singola pedina: direttive sull'alimentazione e programmi individuali con schede specifiche. Quando c'è in gioco la salute nessuna soluzione alternativa, ed ecco perché la società non accelera i tempi in merito ad ulteriori test. A riportarlo nell'edizione odierna è la Gazzetta dello Sport.