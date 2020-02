(GdS) Inter, squadra oggi ad Appiano. Con il Ludogorets a porte chiuse

Come appreso dal comunicato della Lega Serie A Tim sono state rinviate le partite che erano in programma questa domenica. I match in questione erano i seguenti: Atalanta- Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Il motivo è evidente: in Lombardia e in Veneto sono stati registrati alcuni contagiati dal "Coronavirus", che ha spinto il Premier Giuseppe Conte a dire stop agli eventi sportivi nelle regioni citate in precedenza.



L'incontro dei nerazzurri contro i blucerchiati era fissato per le 20:45, ma dopo la presa di posizione del Governo la gara è stata rinviata a data da destinarsi. L'intenzione è quella di evitare che gli impianti sportivi possano diventare luogo di diffusione del virus. Il club targato Suning ha appreso la notizia ieri sera, con i giocatori che comunque si ritroveranno ad Appiano Gentile per una seduta d'allenamento in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. San Siro ospiterà comunque l'incontro, probabile però lo svolgimento della gara a porte chiuse.



Quest'ultimo impegno potrebbe influenzare la decisione del recupero contro la Samp: tutto dipende dal cammino nella competizione europea visto che le date a disposizione sembrerebbero essere ridotte al lumicino. A riportarlo nella giornata odierna è la Gazzetta dello Sport.