(GDS) Inter, sprecato un potenziale enorme. Ieri ulteriore episodio

Ieri sera si è assistito ad un film che era già andato in scena qualche settimana fa a Barcellona. L'Inter infatti aveva dominato il primo tempo, chiudendolo in vantaggio, salvo poi farsi a sua volta dominare nella seconda frazione, portando a casa una sconfitta.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport questo ha portato come conseguenza lo spreco di un enorme potenziale. Se infatti le gare fossero terminate con il risultato raggiunto dopo i primi 45 minuti l'Inter avrebbe attualmente 10 punti, con conseguente primo posto per distacco.

I punti sono invece 4, visto che l'unico risultato positivo raggiunto nella prima frazione e poi confermato è stato quello della gara casalinga contro il Dortmund.