GdS - Inter, si continua a trattare per Barella. Spunta una contropartita

Continua la trattativa tra Inter e Cagliari per Nicolò Barella. Secondo le indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport", sarà decisivo il faccia a faccia tra l’a.d. Beppe Marotta e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, atteso in questa settimana. Sempre stando a ciò che dice la rosea spunterebbe un giovane della primavera nerazzurra per addolcire l'accordo tra i due club:





“I rossoblù non scendono dalla valutazione di 50 milioni per il cartellino del 22enne gioiellino fatto in casa, l’Inter non vuole andare oltre i 35 milioni cash e soprattutto non intende partecipare ad aste con le altre società interessate a Nicolò. Sul tavolo, quindi, restano le contropartite offerte da Marotta e Ausilio: per Dimarco (in prestito con diritto di riscatto o in cessione secca) c’è già un accordo di massima, ma potrebbe entrare nell’affare anche uno dei giovani della Primavera vicecampione d’Italia“.