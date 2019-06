GdS - Inter, si complica l'affare Barella. Ecco l'alternativa

Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" Nicolò Barella sarebbe alquanto lontano dall'Inter. L'accordo tra i nerazzurri e il Cagliari non è stato ancora trovato e il noto quotidiano sportivo italiano parla di una possibile alternativa. Seri del Fulham, secondo la rosea, sarebbe in orbita Inter dopo che il Psg si sarebbe inserito nell affare Barella. Ecco quanto riportato dalle colonne del giornale:





“Più complicato invece l’affare Barella. Da escludere un incontro a breve tra Marotta e il presidente del Cagliari Giulini. Era stata ipotizzata la giornata di oggi, ma il desiderio del club sardo è quello di non spostarsi dai 50 milioni di richiesta. Inutile, su queste basi, riaffrontare il discorso: se davvero il Psg di Leonardo si avvicina a quella cifra, Barella può cambiare destinazione. E l’Inter si starebbe già guardando intorno: dopo il sondaggio per Sensi, un’ipotesi di lavoro è quella che porta al francese Jean Michael Seri, ivoriano del Fulham, al quale però guarda con interesse anche il Napoli“.