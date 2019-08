GdS - Inter, serve uno sprint nella trattativa. Il punto

Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" il Manchester United si aspetta un aiuto fondamentale nell'Inter nell'affare Sanchez. La richiesta? Pagare gran parte dell'ingaggio del cileno:



“Sistemati gli ultimi dettagli dello scambio Dalbert-Biraghi, Marotta aspetterà novità dall’Inghilterra per Alexis Sanchez. Il cileno non è stato convocato neanche per l’ultima sfida di Premier del Manchester United e spinge per raggiungere in fretta Milano. L’intoppo resta la ripartizione dello stipendio da garantire a Sanchez: secondo i giornali inglesi lo United pretenderebbe dall’Inter almeno il 50 per cento dei 13 milioni che guadagna il cileno, mentre il club nerazzurro è disposto a investire massimo 4 milioni.



Probabilmente se l’Inter garantisse cinque milioni a Sanchez, lo United a quel punto potrebbe mettere fine all’attesa e dare il via libera alla chiusura del trasferimento. Insomma, sarà un lunedì molto importante per la nuova Inter targata Conte: c’è da centrare la prima vittoria e ultimare la rosa. Due missioni per dare subito un messaggio forte al campionato”.