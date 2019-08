GDS - Inter, Sanchez è vicino, ma c'è una cifra fondamentale per il bilancio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, domani dovrebbe essere il giorno chiave per il trasferimento di Alexis Sanchez all’Inter. “Ancora in tribuna a Manchester. Il sabato di Premier manda un segnale positivo per il mercato nerazzurro: Alexis Sanchez resta sempre ai margini dello United.

A Old Trafford continua lo scarso feeling tra Sanchez e Solskjaer, battuto dal Crystal Palace. L’affare per l’attaccante sbocciato all’Udinese è arrivato all’ultimo chilometro e domani, prima della partita dell’Inter con il Lecce, potrebbe esserci la chiusura. I nerazzurri sono andati avanti a piccoli passi, però la distanza con lo United sulla ripartizione dell’ingaggio di Alexis potrebbe essere colmata.

Anche se al momento l’Inter è pronta ad accollarsi (per ragioni di bilancio) solo 4 milioni sui restanti 12 che l’attaccante deve guadagnare per questa stagione. Gli inglesi aspettano una mossa della dirigenza nerazzurra ma anche lo United deve fare qualche concessione se vorrà chiudere la trattativa“.