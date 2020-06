(GdS) Inter Sampdoria, Lautaro rischia il posto. Conte punta su Sanchez

L'Inter si prepara a giocare il prossimo match di campionato contro la Sampdoria: i nerazzurri cercano di dimenticare in fretta l'eliminazione dalla Coppa Italia e adesso Conte attuerebbe delle rotazioni in merito all'undici titolare. In dubbio Lautaro Martinez: il centravanti argentino sembrerebbe in discussione per una maglia da titolare contro i blucerchiati.



Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Conte starebbe pensando di puntare su Sanchez, oltre a Christian Eriksen (quest'ultimo protagonista di una prova più che convincente contro il Napoli). Inamovibile invece Lukaku, che spera di tornare al più presto al gol data la massima fiducia riposta dal suo allenatore in vista dei prossimi incontri.



Conte si aspetta una reazione: il tecnico salentino ha provato a scuotere il gruppo in vista dell'imminente sfida, per provare a iniziare quella che può essere definita "l'operazione remuntada" ai danni di Juve e Lazio. Si aspetta Lautaro dopo la prestazione deludente durante la spedizione partenopea, Sanchez invece scalpita e Lukaku spera di ritrovare la marcatura dopo più di cento giorni. E Conte adesso medita su uno switch sul reparto offensivo, dopo una preparazione meticolosa sotto l'occhio di Zanetti, Marotta e Ausilio.