GdS - Inter-Roma, distanza sull'accordo per Dzeko

Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" non sarebbe ancora ultimata la trattativa per portare Dzeko all'Inter. Ci sarebbe ancora distanza tra le parti, con il tecnico Conte che dovrà pazientare per avere in ritiro l'attaccante bosniaco. Ecco quanto riferito dall'edizione odierna della rosea:





"Roma e Inter si sono sedute al tavolo per la prima volta mercoledì, ma ancora non si è apparecchiato niente, anche se tutto fa pensare che alla fine il pranzo si farà. Il bosniaco ha detto sì all’Inter già a marzo ed è un pallino dell’allenatore (che l’ha messo in cima alla lista della spesa), la società di Suning è pronta a fargli firmare un triennale da 4,5 milioni a stagione. I prossimi incontri con la Roma potranno dire qualcosa di più: al momentoballano ancora 10 milioni e le parti sembrano molto decise a non arretrare nemmeno di un centimetro. Nel primo faccia a faccia, il ceo giallorosso Guido Fienga ha esposto sul centravanti bosniaco un prezzo da 20 milioni, mentre l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha ribattuto offrendo la metà. A complicare l’affare anche il fatto che non ci sia accordo sulle contropartite: la Roma ha bussato alla porta nerazzurra per Pinamonti e Radu, l’Inter ha rilanciato con Merola. La scadenza del contratto giallorosso di Edin (nel 2020) e la precisa volontà di Conte di affidarsi all’esperienza del bosniaco fanno comunque pensare che è solo questione di tempo: per il ritiro di Lugano, insomma, Antonio avrà già il suo ariete".