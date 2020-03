(GdS) Inter, restyling di Appiano Gentile: le novità del centro sportivo

L'Inter si rifà il look, con un nuovo centro sportivo alla fine del 2020. I nerazzurri attueranno un restyling di Appiano Gentile, con tante novità per i calciatori, la divisione media e la tv ufficiale del club. Un nuovo cambiamento da parte della società: dopo la nuova sede in zona Porta Nuova arriva un centro completamento rinnovato.



Tra metà aprile e inizio maggio ci sarà la palazzina/hotel per la squadra e stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport ci dovrebbe essere in estate un ritiro pre-campionato proprio lì ad Appiano, vista l'impossibilità di pianificare con certezza la preparazione alla prossima stagione.



Un progetto totalmente italiano, progettato dai milanesi di Coima Image. All'interno della palazzina anche il ristorante, le sale riunioni e gli uffici della dirigenza. Non solo: come già sottolineato in precedenza spazio anche alla redazione di Inter Tv e alla Media House. Ci sarà anche un rifacimento dei campi, in modo tale da renderli più simili a quello di San Siro e per accontentare Conte (da sempre attento ai dettagli).