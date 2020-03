(GdS) Inter, rebus Eriksen. E il Coronavirus complica la situazione

Christian Eriksen sembrerebbe essere diventato un caso: il centrocampista danese ha totalizzato pochi minuti, e adesso con lo stop del campionato a causa della situazione generata dalla diffusione del Covid-19 persiste lo scetticismo. L'ex playmaker degli Spurs sembrava essere la dimostrazione di come il club targato Suning tornato a trattare i pezzi pregiati del mercato, ma le statistiche finora non aiutano.



La "Gazzetta dello Sport" evidenzia anche la complicata vicenda che ha visto come protagonista proprio il calciatore, che è stato sfrattato recentemente dall'albergo in cui alloggiava a causa del virus anomalo che ha costretto i nerazzurri a rimanere in quarantena. La positività di Daniele Rugani ha scombussolato il calcio italiano, con l'Inter che ora ha sospeso tutte le attività rimanendo in isolamento. Non solo Eriksen: cacciati via dall'hotel anche Moses e Ashley Young.



Tornando al calcio giocato e alla parentesi del danese fanno rumore le due panchine contro Lazio e Juve, due scontri spartiacque che i nerazzurri dovevano assolutamente vincere in modo tale da restare in scia delle rivali. Conte finora ha preferito le pedine già collaudate nel ritiro estivo senza considerare più di tanto il grande investimento e arrivo durante il mercato invernale. Ora sta ad Eriksen conquistare l'Inter, sperando che la squadra possa aiutarlo a trovare un eccellente affiatamento nel mosaico tattico.