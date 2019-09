GdS - Inter, possibile novità sullo sponsor: i dettagli

Possibile novità sullo sponsor dell'Inter. Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" ci potrebbe essere un cambio, ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



"La serata allo stadio di Jindong si è divisa tra la cena nello skybox, proprio di fianco a quello della famiglia Moratti, e il posto in tribuna per assistere al match. Non è sfuggita la presenza di Xu Jiayin, che già due sere fa era stato a cena con tutta la delegazione cinese e la dirigenza nerazzurra. I due si conoscono da tempo, il clima e l’approccio è stato molto cordiale, pur dentro il massimo riserbo che solitamente accompagna i movimenti dei due. Che stia nascendo qualcosa di futuribile per il club, in termini di sponsor, è molto più che una speranza. Xu Jiayin è il secondo sviluppatore di real estate in Cina, il brand più importante del settore nel mondo secondo le riviste specializzate.



Ecco: la figura di Zhang Jindong si sta di fatto trasformando nel tramite per gli investitori cinesi che vogliano esportare il loro business in Europa, di conseguenza in Italia. E l’Inter è un boccone gustoso: non è impossibile immaginare un domani che Evergrande possa diventare il main sponsor del club nerazzurro, magari alla scadenza dell’accordo con Pirelli nel 2021. E prima di quella data, sono allo studio possibili rapporti di collaborazione tra i due imprenditori. Chissà che non entri nel discorso il nuovo stadio, del quale Zhang Jindong conosce ogni stato d’avanzamento".