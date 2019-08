GdS - Inter, possibile la cessione in prestito dell'attaccante. Il punto

Mauro Icardi potrebbe essere ceduto in prestito. L'attaccante, tagliato fuori dal progetto Conte, ha ribadito la volontà di restare ma l'Inter non cambia posizione. Secondo la Rosea sarebbe possibile la cessione in prestito dell'argentino, con Wanda che spinge per questa soluzione. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



“Su Icardi è entrato in scena l’Atletico Madrid di quel Diego Simeone che tanto stima il centravanti. È una soluzione che non dispiacerebbe alla coppia, anche per motivi logistici ed extracalcistici, non solo tecnici. Sono gli spagnoli in questo momento i favoriti alla corsa su Mauro. Club che gioca la Champions League – tra l’altro sarebbe curioso l’incrocio con la Juventus nel prossimo girone –, condizione che Icardi ritiene fondamentale per lasciare l’Inter.



Ecco perché è stato rifiutato dal giocatore anche l’ultimo affondo del Monaco, giusto di due giorni fa, pronto a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro. Sull’Atletico Madrid invece i ragionamenti vanno avanti. Ma dalla partita, fino a prova contraria, non possono essere esclusi del tutto la Juventus e il Napoli di De Laurentiis. L’ultima pista invece porterebbe al Psg, che però sembrerebbe dare priorità ad altre piste per il dopo Neymar”.