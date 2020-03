(GdS) Inter, persiste il rebus campionato: le possibili soluzioni

Persiste il rebus campionato: nell'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport" sono evidenziate le possibili soluzioni per la Serie A e le coppe adottate dai club. Divisione tra playout e playoff, ma la situazione resta ovviamente legata alla diffusione del Coronavirus. Nel frattempo martedì 17 ci sarà la conference call in Uefa, con Euro 2020 verso il rinvio. Una condizione necessaria per salvare le competizioni nazionali e per provare a far concludere i campionati dopo l'escalation di stop nei vari paesi.



Si giocherà ovviamente a porte chiuse alla prima occasione utile: la data al momento individuata sarebbe quella del 2 maggio, con conclusione fissata per il 28 giugno. 9 domeniche e tre turni infrasettimanali per il campionato, con Champions ed Europa League che potrebbero avere un solo turno in campo neutro per risparmiare del tempo. Coppa Italia? Spostata all'inizio della nuova stagione, e in caso estremo si potrebbe ricorrere ai playoff e playout anche se quest'ipotesi non garberebbe ai vari club.



Il Bologna sarebbe per i playoff di Europa League, Champions, Scudetto e salvezza. La Roma per dei playoff a 12 o 6 squadre per lo Scudetto, ma l'Atalanta non sarebbe d'accordo. Lazio, Inter e Parma sarebbero per la continuazione del campionato regolare. Non ci sarebbe al momento un'intesa su un'unica soluzione, con il rebus che rimane e con la Serie A che resterebbe un punto interrogativo.