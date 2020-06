(GdS) Inter, Perisic segna e fa felice il Bayern: si lavora sul riscatto

Ivan Perisic ieri sera ha aperto le danze nel match di Coppa di Germania: il centrocampista croato ha dato il suo contributo al Bayern, con quest'ultimo che strappa il biglietto per la finale della competizione. Un gol che non è passato inosservato ai bavaresi, specialmente in chiave mercato dove adesso la dirigenza capitanata da Rummenigge sembrerebbe orientata verso l'acquisto a titolo definitivo dell'esubero di Appiano Gentile. Il costo è di 20 milioni, ma adesso le possibilità di una permanenza dell'ex Wolfsburg in Germania non sarebbero più ridotte al lumicino.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si discuterà ovviamente sul prezzo da pagare nelle casse della sede di Viale della Liberazione, anche se adesso tutto fa presagire un prolungamento della parentesi in Bundesliga da parte del croato. Il Bayern nel match di ieri, come già sottolineato in precedenza, ha trovato subito il gol grazie a un'incornata di Perisic indirizzando subito sui loro binari la finale di Berlino. Un incontro più equilibrato del previsto, con la rete siglata nei minuti iniziali rivelatasi cruciale per poi liquidare con un timbro di Lewandowski la pratica Eintracht Francoforte.



A Milano ovviamente sorridono, speranzosi di incassare un succoso tesoretto per poi reinvestirlo nelle operazioni in entrata. Quel che è certo è che Perisic non rientra più nei piani di Conte e una sua partenza potrebbe solo giovare all'Inter. Il Bayern ora tratta sul costo del riscatto, e i nerazzurri si sfregano le mani. Hansi Flick ha dichiarato che l'organico va rafforzato e non indebolito....vicina quindi la permanenza di Perisic a Monaco?