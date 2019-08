GDS - Inter, per il centrocampo due nomi in lista: c'è un ritorno di fiamma

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, svela come l'Inter possa puntare anche ad un nuovo innesto a centrocampo. Radja Nainggolan ha salutato ieri la squadra nerazzurra per accasarsi al Cagliari. In uscita ci sono sia Borja Valero che Joao Mario. In quest'ottica, il quotidiano milanese, fa due nomi: Ivan Rakitic e Kevin Strootman.

"Ma non è solo una questione numerica: Strootman garantirebbe fisico e incursioni, Rakitic costituirebbe un salto di qualità - si legge -. Per il croato la strada è complessa, anche se il rapporto col Barça pare logoro. L’Inter deve sperare che negli ultimi giorni di mercato i catalani vogliano ridurre il monte ingaggi, concedendo uno sconto sul prezzo del croato, ad oggi troppo alto.

Convincere il giocatore sembra più facile. L’olandese ex-Roma è stato messo sulla lista dei sacrificabili dal Marsiglia, che a inizio estate gli ha chiesto di trovarsi un’altra squadra, per necessità economiche. Può partire per meno di 20 milioni, ma ne guadagna 4,5, per altri 4 anni. Lo volle Rudi Garcia, ma ora con Villas Boas le cose non vanno male. Però il richiamo dell’Inter in Champions può essere importante".