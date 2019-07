GdS - Inter, nuovo ruolo per il giocatore. Sorride Conte

Ivan Perisic verrà rivalutato da Conte: questa la notizia lanciata dalla "Gazzetta dello Sport", che sottolinea la volontà del tecnico salentino di rigenerare una pedina discontinua durante l'ultima parentesi targata Spalletti.



Il croato avrebbe già detto sì al nuovo ruolo. Al giocatore inoltre piace il nuovo clima del club, con il progetto tecnico che lo stuzzica vista anche l'ambizione di tornare a vincere titoli. Nella scorsa stagione, come già detto in precedenza, Perisic non era un profilo molto gradito dai tifosi visto il suo rendimento discontinuo che l'ha reso oggetto di discussioni all'interno dei vertici nerazzurri. Conte intende sfruttarlo, grazie all'abilità dell'ex Wolfsburg di recuperare palla e di sfrecciare lungo tutta la corsia.



Perisic-Conte: sintonia pronta a sbocciare?