GDS - Inter, non solo Sanchez: l'addio di Icardi apre ad un altro attaccante

La Gazzetta dello Sport allontana lo scambio tra Inter e Juventus tra Icardi e Dybala, ma apre ad un altro arrivo nel reparto offensivo nerazzurro. "Niente scambio con Icardi dunque, che resta un nodo da sciogliere per Marotta. L’argentino è intenzionato a ritenere come meta possibile solo la squadra bianconera.

E' lui ‘ago della bilancia’ per quanto riguarda l’ultimo tassello dell’attacco. Questo a prescindere dall’arrivo di Alexis Sanchez. Perché l’ultimo attaccante ad entrare a far parte della rosa di Conte potrebbe essere proprio Dybala, che l’ad nerazzurro vedrebbe di buon grado non solo perché è un buon affare a livello economico ma anche a livello tecnico, ma come dicevamo i dirigenti bianconeri hanno finora respinto questa idea.

E allora l’ultimo giocatore per l’attacco ad entrare tra quelli dell’ex ct potrebbe essere Milik. Perché il Napoli è intenzionato a infilarlo nella trattativa per arrivare al centravanti nerazzurro: 65 mln in cash o una parte in cash con Milik dentro all’operazione. Il pressing è tutto sulle spalle di Maurito che non ha però ancora aperto al trasferimento alla corte di Ancelotti."