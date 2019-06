GdS - Inter, nodo Icardi. Ecco come può uscirne il club

Il mercato dell'Inter non può rimanere appeso alla vicenda Mauro Icardi. Secondo quanto scrive la "Gazzetta dello Sport" i nerazzurri starebbero cercando un altro modo per far cassa oltre alla cessione del numero nove argentino.



Per provare ad inseguire Lukaku, o magari un altro centrocampista oltre Barella, secondo quanto scrive la rosea potrebbero essere previsti i sacrifici di Pinamonti o Nainggolan. Si valuta anche la cessione di Perisic nonostante il profilo tecnico non dispiaccia a Conte.



Il cartellino di Icardi è ormai diventato un nodo da sciogliere, e qualora l'interesse della Juve si dovesse intensificare sicuramente l'Inter coglierebbe l'opportunità al volo.