(GdS) Inter no stop in allenamento: Conte prova nuovi schemi

Tra poco riprenderà il campionato e ad Appiano Gentile Antonio Conte lavora sulla parte tattica: il tecnico salentino prova nuove soluzioni e non lascia spazio a turni di riposo ai calciatori. 3-4-1-2 e 3-5-2 i moduli adottati dal tecnico durante gli allenamenti, con ogni singola pedina a disposizione di Conte che dovrà giocarsi ogni possibilità durante le sedute al Centro Sportivo Suning. Adesso non ci saranno più stop date anche le partite ravvicinate dei nerazzurri in ogni singola competizione.



Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport domenica sarà l'ultimo giorno per Lukaku e compagni senza sessione di allenamento e rischierebbe di essere l'ultima sosta fino al 2 agosto. Adesso la squadra riprende i vecchi ritmi consapevole del tour de force delle prossime giornate e anche delle possibilità ridotte al lumicino di avere un attimo di tregua. Non solo: prove anche di un'ipotetica difesa a quattro oltre allo schieramento classico adottato durante quest'annata e la soluzione del trequartista a supporto delle due punte.



E' un collettivo che non si ferma quello interista, con il sergente di ferro Conte che martella i suoi in vista della ripresa imminente della stagione dove l'Inter dovrà lottare su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia. I calciatori seguono l'allenatore, con quest'ultimo che sperimenta nuove idee per dare una svolta al gioco. Ad Appiano Gentile non è tempo di curarsi sugli allori ed ecco quindi che il ritmo aumenta. L'8 maggio si sono riaperti i cancelli del campo d'allenamento e da allora sono solo 3 i turni di riposo concessi da Conte su 28 giorni. Ora chi si ferma è perduto, e guai a contraddire la linea stabilita. Vietato fermarsi.