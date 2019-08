GDS - Inter, mercato faraonico: mai speso così tanto e non è finita

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, sottolinea come quella attuale sia la campagna acquisti più cara di sempre per l'Inter. Suning finora ha sborsato 172,5 milioni. "Anche senza i 22 che la Roma chiede per Dzeko, siamo oltre ai record, anche di epoca morattiana. Il mercato più munifico della storia dell’Inter.

Certo, le quotazioni dei giocatori negli ultimi tempi sono esplose, però l’accelerata resta. E ha dimensioni anche europee: non solo il club di Suning ha speso più che la «fuggitiva» Juventus, ma anche più di ogni società di Premier (i più vicini, intorno ai 160 milioni, sono i due Manchester) e quindi d’Europa, con l’eccezione delle tre big spagnole. Real, Barcellona e quest’anno anche l’Atletico (grazie però alla contemporanea cessione «monstre» di Griezmann) sono fuori categoria, però con quest’estate ai 200 all’ora i nerazzurri contano di essersi avvicinati anche alle big europee".

Facile il conto: 21 milioni per l’esterno Lazaro, 72 per rinnovare il centrocampo con Sensi e Barella (più 4,5 per l’investimento sul futuro Agoumé), fino ai 75 per Lukaku. "Centosettantadue milioni e mezzo di spese programmate, in molti casi dilazionate su varie stagioni (prestiti con obbligo) e legate al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

Il club ha dovuto trovare le vie per poter superare i limiti imposti dalle regole del FFP e dalla filosofia di auto-finanziamento che resta la linea guida (a lungo termine) della proprietà. Anche perché a fronte degli investimenti in entrata, gli incassi dalle cessioni sono al momento limitati: Pinamonti, Karamoh, Puscas e Vanheusden, più affari minori in ottica plusvalenze."