(GdS) Inter, Lukaku no stop: adesso parte l'operazione remuntada

L'Inter si prepara alla prossima sfida di campionato contro la Sampdoria. I nerazzurri faticano ancora a digerire il risultato finale della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e adesso parte l'operazione remuntada in Serie A. Un giocatore chiave nel piano attuato da Conte sarebbe ovviamente Romelu Lukaku: il belga ora non si ferma e stando quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sarebbe lui il profilo a cui affidare le chiavi del reparto offensivo.



NO STOP - Se consideriamo la prima parte di campionato Lukaku è stato semplicemente devastante (6 gol in 4 partite, una marcatura ogni ora), specialmente contro Brescia, Bologna e Sassuolo dove grazie ai suoi sigilli è riuscito a far ottenere all'Inter dei punti fondamentali per rimanere attaccati alla vetta. Sono passati ormai tanti mesi dalle sfide del Rigamonti, del Dall'Ara e del Mapei Stadium e adesso il belga è pronto a trainare il gruppo verso quello che potrebbe essere un vero e proprio capolavoro verso il tricolore. Durante il lockdown l'ex Manchester United non si è fermato: allenamento ferreo e tanta grinta. Da considerare anche il fattore calendario: Juve e Lazio adesso hanno di fronte un cammino ricco di ostacoli da superare, a differenza dei nerazzurri che sulla carta sembrerebbero avere una strada più agevole. E Lukaku risponde presente, con la stessa determinazione che l'ha contraddistinto nel corso della prima parte di stagione. Adesso vietato fermarsi, con Conte che ripone la massima fiducia nel suo pupillo. Parte adesso la scalata verso l'obiettivo scudetto.