GDS - Inter, Lukaku freme: è pronto ad un gesto importante per i nerazzurri

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, annuncia un nuovo blitz dell'Inter per Romelu Lukaku: "La trattativa per portare Lukaku a Milano sta entrando nella fase decisiva e nei prossimi giorni l’Inter è pronta a presentare la sua offerta. E indirettamente è stato lo stesso Lukaku ieri ad ammettere che siamo a un punto di svolta. Incalzato dai cronisti, il belga si è lasciato scappare un indizio sul suo futuro: «La prossima settimana ne saprete di più»".

"Sabato a Singapore Inter e Manchester United si incroceranno sul campo per l’International Champions Cup, e chissà che non possa essere la sede di un cambio maglia. Difficile, perché la distanza tra le parti resta ampia. Ma non impossibile, perché l’Inter è pronta all’assalto. Il blitz di Ausilio a Londra di giovedì è stato utile per rompere il ghiaccio e ottenere un’apertura su un pagamento dilazionato.

Ora c’è da capire quanto l’Inter riuscirà ad avvicinarsi alla richiesta dello United, che per cedere Lukaku vuole 83 milioni di euro. I nerazzurri proveranno a offrirne 60 sicuri: venti milioni subito per coprire interamente l’ammortamento stagionale di Lukaku, 20 l’estate prossima e altri 20 nel 2021. Più ovviamente una serie di bonus per avvicinarsi a 65-70 milioni. A queste condizioni è lecito aspettarsi freddezza da Manchester, ma come dicevamo sarà solo la prima offerta di Marotta e Ausilio, che resteranno in Italia durante la tournée in Asia".

E Lukaku? "Col giocatore c’è un accordo su un contratto da 9 milioni netti a stagione (e il decreto crescita potrebbe abbassare anche il lordo intorno ai 14 invece che a 18) e Lukaku sarebbe pronto anche a un ulteriore sconto pur di aiutare l’Inter ad alzare l’offerta per lo United", chiosa la rosea.