GdS - Inter-Lecce, Conte gioca a carte coperte sulla formazione

Conte, secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport", non avrebbe ancora svelato l'undici di stasera. Il tecnico condividerà la formazione ufficiale solo poco prima della partita, senza lasciare nulla al caso. Ecco quanto affermato dalla Rosea nell'edizione odierna:



“La rincorsa è iniziata”. È lo slogan perfetto per un’Inter diversa, la prima con l’ambizione di sedersi al tavolo principale del campionato dall’era Moratti in poi. «Poi bisogna vedere se la rincorsa sarà lanciata o se passerà attraverso step più lenti verso la vetta». Ecco, Conte ama la velocità. Va in dribbling sulla lentezza, in fondo lo racconta la sua storia. Juventus, Nazionale e Chelsea: è sempre stata una vittoria ad aprire la via verso il successo, al debutto. Perché successo è stata anche l’avventura in Nazionale, impossibile non definirla tale. Parma, Olanda e West Ham le vittime di ieri, il Lecce di oggi che vale un richiamo al passato – lui, salentino – e l’inizio di una nuova era, per dirla con le parole e la musica di Jovanotti.

Conte cerca la quarta partenza lanciata consecutiva. Studia i particolari, perché dice che la sua Inter «il grosso l’ha già assorbito». E magari tra i particolari c’è anche il fatto di non ufficializzare la lista dei convocati il giorno prima della partita: sarà così spesso, durante la stagione. Si vede lontano un miglio che il tecnico ha la serenità e la convinzione di allenare un gruppo che gli sta piacendo”.