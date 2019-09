(GDS) Inter Lazio,tre nerazzurri super. Tre invece sono gli insufficienti

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha stilato le pagelle della gara di ieri sera.

Tra le file dei nerazzurri ce ne sono tre che si so no rivelati sopra la media. Migliore in campo Handanovic, che si porta a casa un 8. Con voto 7 sotto di lui Barella, autore della migliore prestazione in nerazzurro finora, e De Vrij.

Tre invece i giocatori giudicati sotto la sufficienza. Si tratta di Politano, Lautaro Martinez e Vecino.

La rosea poi da 6 a Godin, Skriniar e Alexis sanchez. 6,5 per tutti gli altri.