GDS - Inter, Lautaro nel mirino del Barça? Il piano di Marotta è chiarissimo

Il Barcellona è pazzo di Lautaro Martinez? Dalla Spagna fanno sapere come l'attaccante dell'Inter sia finito nel mirino dei blaugrana, con Leo Messi che starebbe spingendo per l'affondo su El Toro.

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, sottolinea come l’Inter e l’agente di Lautaro stiano trattando l’adeguamento del contratto. Unico neo la clausola rescissoria, attualmente fissata a 111 milioni di euro. “Il club nerazzurro conferma quella cifra o la alza? E Lautaro accetta? Quesiti importanti, visto che l’entità dell’aumento dipende proprio dalla scelta sulla clausola.

In attesa di questa svolta l’Inter deve far buon viso a cattivo gioco a proposito del brusio di marca blaugrana. A tal riguardo i bene informati giurano che c’è stato un summit tra i club: argomento principale Martinez. I vertici di Viale della Liberazione escludono, ma l’impressione è che il management di Zhang tenga il basso profilo per evitare incidenti diplomatici”, annuncia la Rosea che poi allarga il focus dell’attenzione anche su Rakitic e Vidal.

MAROTTA E IL NO AL BARCA – I due centrocampisti blaugrana restano tra i papabili per il futuro nerazzurro a tal punto che “al Barcellona non dispiacerebbe cedere almeno uno dei due a gennaio. Non a caso si sprecano i sussurri su Vidal nerazzurro e sull’argomento l’imbarazzo è evidente. Magari a Conte tornerebbe utile riavere il cileno, ma l’a.d. Beppe Marotta è fermissimo: «No, grazie».

Una chiusura indispensabile, anche per mandare un segnale preventivo al Barcellona sul Toro, evidentemente considerato incedibile. E’ comprensibile, infatti, come ai dirigenti interisti non interessi aprire linee di credito ad Abidal e soci. Quindi in punta di fioretto si evitano polemiche con i colleghi catalani, mentre si punta a soluzioni alternative per consegnare a Conte possibili rinforzi invernali a centrocampo.

Nella real politik marottiana l’oggi è sempre un addendo del domani. E questo Lautaro è un diamante da tenersi stretti. Poi, in estate il Barcellona si presenterà a pagare 111 milioni di euro per lui? E’ presto per dirlo: l’Inter è al lavoro per allontanare anche quest’ipotesi. Un po’ di pazienza”.