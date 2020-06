(GdS) Inter, lampo Eriksen. Dov'è finita la coppia LU-LA?

L'Inter esce con un magro pareggio dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia. Il Napoli strappa il biglietto per la finale, dove incontrerà la Juventus allenata da Sarri. I nerazzurri hanno pagato cara l'"assenza" e la mancata lucidità nel corso della sfida. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, spiega cos'è andato storto mettendo la lente d'ingrandimento sulla coppia d'attacco composta da Lukaku e Lautaro. In seguito anche qualche giudizio sulla prova complessiva del gruppo.



COPPIA D'ATTACCO - Lukaku è sembrato sottotono: il belga ovviamente ha bisogno di giocare con continuità e a pieno regime per essere sempre al top, ieri sera poca grinta e poca concretezza risultando anche statico e prevedibile. Lautaro? Il "Toro" stavolta non è riuscito ad incidere: l'argentino è stato un fantasma e non è stato mai trovato dai suoi compagni. Testa al Barcellona? Distratto? Può essere. Una cosa è certa: il bomber albiceleste dovrà dimenticare in fretta la spedizione fallimentare partenopea per tornare a trascinare l'Inter oltre ovviamente a segnare.



APPANNAMENTO - Non poteva essere una squadra spregiudicata per tutta la partita: l'Inter ha subito messo il piede sull'acceleratore ma dopo il gol di Mertens è mancato il cinismo lasciando spazio alla confusione. La regia di Brozovic è da rivedere, sottotono anche Barella. L'unico che esce con un giudizio positivo è Christian Eriksen: il danese, con un calcio d'angolo velenoso, è riuscito a sbloccare il risultato oltre a far intravedere qualche lampo nel corso del match. Il Napoli però ha ristabilito la parità e ha indirizzato sui suoi binari la sfida. Forse anche perché ai nerazzurri è mancata la verve.