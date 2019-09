GdS - Inter, la squadra c'è. Antonio Conte vero top player

L'Inter c'è ed il merito è di Antonio Conte. La "Gazzetta dello Sport", nell'edizione odierna, elogia il tecnico salentino anche se ancora qualche difetto resta nonostante il filotto positivo delle ultime gare. Ecco quanto si legge:



“La sua Inter c’è: è tosta, compatta, ci crede, gli somiglia. I pregi aumentano, qualche difetto resta. Alcuni potranno essere corretti con l’applicazione del tecnico e con la sua cura maniacale dei dettagli. Altri sono legati alla qualità della rosa nella sua interezza e quindi dei ricambi a disposizione. La società, lo abbiamo detto spesso, come recita il proverbio ha fatto «30», ma non è riuscita a raggiungere quel «31» necessario per essere più vicini alla corazzata bianconera.



Un merito però l’ha avuto: mettere un top player in panchina. Perché questa è l’Inter di Conte e se c’è un uomo da contrapporre a Ronaldo, non è un calciatore dei nerazzurri, ma il loro allenatore”.