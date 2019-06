GdS - Inter, la Roma alza l'asticella per Dzeko. Ecco la nuova cifra

Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" la Roma avrebbe alzato il prezzo di Edin Dzeko.



L'attaccante bosniaco sarebbe da tempo nel mirino dell'Inter, con i nerazzurri che valutano l'inserimento di alcune contropartite quali Radu, Pinamonti ed Esposito per addolcire l'accordo col club di Pallotta.



I giallorossi però non hanno alcuna fretta e avrebbero stabilito la nuova cifra per il via libera del numero nove: 22 milioni.



Non solo: stando sempre a quanto riferito dalla rosea si continua a monitorare la posta Kolarov, giocatore molto gradito da Conte in scadenza di contratto.e non certo della permanenza all'Olimpico.