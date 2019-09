GdS - Inter, l'attaccante scalpita in vista della Champions: la situazione

Lukaku scalpita in vista del match di Champions. Ecco quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport":



“Romelu sabato ha giocato con un’infiltrazione e una fascia elastica per un dolore alla schiena che ha rischiato di bloccarlo. Ieri ha svolto tutta la seduta con i compagni, dando l’impressione che il peggio fosse alle spalle, e che l’esordio europeo potesse essere cosa sua. Big Rom ha voglia di esserci, perché ritorna in Champions con un po’ di fame arretrata: nella scorsa stagione con lo United non segnò mai nel girone (5 gare), e la doppietta con il Psg per ribaltare l’ottavo di andata non lo ha completamente riscattato, tanto più che poi è arrivato un complessivo 0-4 col Barça nei quarti.



Lo Slavia sembra un buon modo per ricominciare, ma è anche una gara in cui trovare gol è un obbligo, per non complicare la strada. Il ricomporsi della coppia potrebbe aiutarlo: nelle prime due, quando al suo fianco c’era Lautaro, il «gigante» è sempre andato a segno, alla terza, con i due rifinitori, ha giocato anche molti meno palloni”.