(GDS) Inter, l'accordo con il giocatore per il rinnovo è tutt'altro che scontato

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina è tornata a parlare di una delle questioni più importanti che si stato vivendo in casa nerazzurra. Si tratta del rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic. La questione, tuttavia, sta rischiando di diventare spinosa. Come riporta la rosea infatti non è scontato che si possa arrivare all'accordo. Il centrocampista parte da una richiesta molto alta, superiore ai 5 milioni di euro. Determinante in questo senso è stato l'ingaggio di Hakan Calghanoglu, avvenuto a fine giugno.

Il turco percepisce infatti 6 milioni di euro a stagione, e Brozovic non vuole guadagnare meno. Marotta ed Ausilio invece, riporta il quotidiano, vorrebbero chiudere l'accordo sulla base di 4 milioni di euro per 4 anni, cui si andrebbero ad aggiungere dei bonus molto cospicui. Al momento si starebbe registrando una fase di stand-by, ma ci sarebbe comunque un clima di collaborazione tra le parti. Qualora non si dovesse arrivare al rinnovo l'Inter perderebbe il giocatore a parametro zero, subendo così un danno duplice. Va forse in questa direzione l'interesse per un giocatore che agisce in quel ruolo. Si tratta di Tolisso, che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Bayern Monaco a giugno, e sul quale i nerazzurri avrebbero messo gli occhi.

Tuttavia la speranza è che questo scenario non si realizzi, e un fattore potrebbe essere determinante. "La nuova esperienza in Champions League sarà importante per testare ambizioni ed eventuali «distrazioni». Ovviamente il club vorrebbe chiudere in tempi brevi il discorso, ma occorre tanta pazienza per condurre in porto questa delicata trattativa".