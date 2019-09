GdS - Inter, Julio Cesar si esprime su Conte e Lukaku: le parole

Julio Cesar, ai microfoni della "Gazzetta dello Sport", si è espresso su Conte e su Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni:



"Con Conte l’Inter resterà in tensione fino a fine campionato. L’ho capito quest’estate quando l’ho conosciuto nella tournée asiatica e le prime partite stanno confermando la mia impressione. È un vincente. Ma niente paragoni. Sono due grandi tecnici molto professionali. I tifosi adorano Mourinho perché ha fatto cose incredibili, spero che Conte possa seguirlo.



Ha il fisico bestiale e il senso del gol di un attaccante vero. Non è facile cambiare lingua, Paese, calcio e abituarsi velocemente, mi sembra che ci stia riuscendo. Una persona positiva: con le sue parole ha anche dato una sberla con educazione ai razzisti da stadio. Domenica ho visto cose incredibili in Atalanta-Fiorentina: bravo l’arbitro a fermare il gioco".