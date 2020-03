(GdS) Inter, inutile l'assemblea di ieri della Lega. No a una proposta

Non si placano gli animi in Lega: il consiglio straordinario della giornata di ieri non ha portato alcun effetto e in questa settimana sarebbe previsto un nuovo incontro tra i club per decidere le sorti del campionato. Domenica non è stata trovata nessuna soluzione, l'assemblea si è svolto in conference call dopo le tensioni createsi nei giorni precedenti in merito alla grande sfida poi slittata tra Juventus e Inter. I nerazzurri hanno visto rispedita al mittente la loro proposta e adesso il nodo non si scioglie, con tutti gli altri club interessati che adesso attendono notizie dopo la decisione di posticipare le gare che dovevano svolgersi nelle aree colpite dal Coronavirus.



Emerge adesso il lodo Napoli (bocciato in consiglio): il club partenopeo avrebbe proposto il rinvio della Coppa Italia, per far sì che ogni singolo incontro non giocato nell'ultimo weekend potesse essere recuperato in questi giorni con il derby d'Italia fissato per mercoledì o giovedì. Malagò, presidente del Coni, durante "Pressing Serie A", ha ribadito che la decisione spetta sempre alla Lega.



In merito alla questione da sottolineare anche la posizione del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che in un primo momento avrebbe condiviso il piano del club capitanato da De Laurentiis per risolvere ormai una situazione delicatissima. Ieri si è considerata sempre l'ipotesi porte chiuse (non gradita dal club targato Suning) come resa all'emergenza ma anche per non fermare il regolare svolgimento del campionato. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.