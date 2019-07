GdS - Inter, individuato l'obiettivo in attacco. La situazione

Edinson Cavani in orbita Inter. Questa la notizia lanciata dalla "Gazzetta dello Sport", che sottolinea come l'uruguayano sia un obiettivo concreto dei nerazzurri in questa finestra di mercato. Ostacolo ingaggio per la dirigenza targata Suning, come si legge dalle colonne del noto quotidiano sportivo:



"L'uruguayano al Psg ha un maxi stipendio di 10 milioni di euro senza contare i corposi bonus. La famiglia Zhang è in grado di offrire un triennale da 9 milioni, la stessa cifra proposta a Lukaku. In più, Suning potrebbe essere il passaporto per un futuro ancora più ricco in Cina: avere la strada spianata verso Nanchino dopo l'Inter potrebbe convincere Cavani a salutare gli sceicchi".



Cavani-Inter: suggestione di mercato, con la Beneamata che studia la strategia.