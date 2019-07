GdS - Inter, in settimana un annuncio importante: i dettagli

L'Inter chiude un colpo in entrata. Secondo quanto riferito dalla "Gazzetta dello Sport" è ormai imminente l'approdo di Nicolò Barella a Milano, con i nerazzurri che verseranno nelle casse del club sardo quarantacinque milioni più bonus per il centrocampista italiano. L'affare, stando sempre alle indiscrezioni della rosea, dovrebbe definirsi giovedì:





"Il Cagliari è sceso dalla richiesta di 50 milioni a una cifra di 45 più bonus, questi ultimi di non semplice realizzazione. L’Inter ha virato fortemente, rispetto all’ultima offerta di 36 milioni più 4 di bonus. Ha alzato la cifra proposta, ma mettendo in piedi un’offerta diversa, spacchettando l’operazione in due tranche. Da acquisto a titolo definitivo il club nerazzurro ha proposto un prestito oneroso per una cifra tra i 10 e i 12 milioni e un riscatto obbligatorio tra un anno che arrivi a garantire al Cagliari 40 milioni (dunque 28 o 30 milioni di riscatto), oltre a una cifra di bonus pari a 5 milioni. In soldoni: siamo praticamente vicini sulla valutazione, il nodo resta la formula. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio ora discuteranno dei contorni dell’operazione con il presidente, Steven Zhang. Il prossimo vertice, atteso già tra domani e giovedì, dovrebbe essere quello della definizione dell’affare".