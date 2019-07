GdS - Inter, in programma tre cessioni: i nomi e i dettagli

L'Inter continua a lavorare sul fronte cessioni. Dopo aver ottenuto un tesoretto in ottica plusvalenze i nerazzurri guardano anche la rosa attuale a disposizione di Conte per continuare a fare cassa. Secondo le indiscrezioni della "Gazzetta dello Sport" sarebbero quattro i nomi pronti a salutare Milano, con la dirigenza targata Suning che valuta le offerte. Ecco quanto riferito dalla rosea:





"Per il portoghese si è parlato di Monaco e Sporting Lisbona, Dalbert piace al Marsiglia e ancora nel Principato, per nessuno dei tre è arrivata un’offerta risolutiva. Anche Miranda è in uscita, ma il discorso per lui è diverso, visto che rientrerà con Lautaro".