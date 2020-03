(GdS) Inter, il quotidiano attacca la Lega Serie A. Nerazzurri penalizzati

Il rinvio di Juve-Inter è sicuramente un bruttissimo spot per il nostro calcio. Il match è stato spostato il 13 maggio, con il calendario dei nerazzurri adesso fitto di impegni e con la squadra allenata da Conte decisamente penalizzata. La "Gazzetta dello Sport" definisce imbarazzante la decisione della Lega Serie A, decisamente influenzata dalle pressioni di alcuni club influenti.



Un campionato decisamente condizionato e ora è a rischio anche la prossima giornata. L'Inter qualora dovesse andare avanti nelle coppe si ritroverebbe a vivere un mese di maggio infernale con nove match da giocare e inoltre l'incontro del weekend successivo potrebbe svolgersi ancora senza i sostenitori del club nerazzurro.



La Lazio, dopo la decisione del rinvio del Derby d'Italia, è passata in testa alla classifica: decisive per i biancocelesti le reti di Luis Alberto e Correa e ora la squadra allenata da Simone Inzaghi si prepara a un calendario decisamente più agibile rispetto alle altre di due pretendenti. La Juventus, anche se è impegnata in altre competizioni, sembrerebbe aver fatto un colpaccio con lo slittamento del big match contro l'Inter. Adesso i nerazzurri sono decisamente penalizzati: maggio mese di fuoco, e ora si attende anche il verdetto sulla prossima giornata. Una cosa è certa: visto lo stato di salute attuale dei bianconeri il rinvio ha decisamente messo in difficoltà il club targato Suning.