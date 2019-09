GdS - Inter, il nuovo acquisto potrebbe già affiancare Lukaku

Alexis Sanchez, stando a quanto riferito dalla Rosea, sarebbe il favorito per affiancare Lukaku già nel prossimo match. Ecco quanto affermato nell'edizione odierna dal noto quotidiano sportivo:



“Per questo motivo le azioni di Alexis Sanchez sembrano in salita: il Niño Maravilla, che in attacco può fare ogni ruolo, ha giocato solo la prima amichevole americana con il Cile e il rientro anticipato ad Appiano può favorirlo. Fisicamente è a posto, ora serve creare la chimica con i compagni, visto che prima di Cagliari aveva fatto solo un paio di allenamenti. Lui e Lukaku al Manchester United hanno giocato insieme 37 volte (19 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte), con 15 gol per il belga e 5 per Sanchez: la rapidità/fantasia di Alexis e la forza fisica di Romelu possono essere davvero un mix micidiale.



Ma il gigante le giocherà tutte? Difficile crederlo. Con il Belgio il c.t. Martinez l’ha fatto riposare venerdì a San Marino ricordando l’estate difficile del numero 9: stasera a Glasgow tornerà a guidare l’attacco contro la Scozia e accanto a lui ci sarà Mertens. Un altro piccolo, anche se in un modulo diverso da quello di Conte. Che difficilmente rinuncerà alla stazza di Romelu negli appuntamenti importanti“.